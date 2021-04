Crestere a numarului de imbolnaviri in Germania. Lockdown-ul s-ar putea prelungi pana la mijlocul lunii iunie

Potrivit Institutului Robert Koch (RKI) pentru bolile infectioase, citat de Deutsche Welle , numarul de noi infectii la 100.000 de locuitori pe parcursul a sapte zile a crescut la 160,1, in timp ce numarul de decese raportat a crescut cu 293."Fiecare zi conteaza, mai ales in aceasta situatie dificila", a declarat Spahn, potrivit sursei citate, adaugand ca "vaccinarea si testarea singure nu sunt suficiente pentru a sparge cel de-al treilea val".Anterior, in data de 11 aprilie, seful de cabinet al cancelarului Angela Merkel , Helge Braun, a declarat, in cadrul unei intalniri cu reprezentantii celor 16 landuri germane, ca guvernul federal ar putea extinde si inaspri masurile actuale de lockdown pana la sfarsitul lunii mai sau la mijlocul lunii iunie, potrivit Tagesspiegel Declaratiile vin in contextul planurilor de revizuire a Legii privind protectia infectiilor, care are ca scop acordarea de puteri sporite guvernului federal asupra reglementarilor care anterior erau hotarate si puse in aplicare de catre landuri - asa-zisa "frana de mana".Conform proiectului, ar putea fi instituite masuri mai stricte in regiunile administrative , atunci cand se inregistreaza, pentru trei zile consecutiv, o incidenta mai mare de 100, adica mai mult de 100 de noi infectari la 100.000 de locuitori in interval de o saptamana.Planurile de revizuire a legii au generate proteste in strada , germanii acuzand ingerinte masive in viata publica si privata, precum si neconstitutionalitatea masurilor.