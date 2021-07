Angela Merkel despre inundaţii: Este îngrozitor. Limba germană abia dacă poate descrie devastarea care s-a produs

Creste numărul deceselor

Merkel a promis ajutor financiar rapid după ce a vizitat una dintre zonele cel mai afectate de precipitaţii şii inundaţii soldate cu cel puţin 157 de decese în Germania în ultimele zile.“Este îngrozitor. Limba germană abia dacă poate descrie devastarea care s-a produs”, le-a spus Angela Merkel locuitorilor din oraşul Adenau.Devastarea a continuat duminică, Bavaria fiind lovită de inundaţii soldate cu cel puţin un deces. Drumurile au fost acoperite de ape şi unele maşini au fost duse de viitură în Berchtesgadener Land. Sute de salvatori caută supravieţuitori în districtul de la frontiera cu Austria “Nu eram pregătiţi pentru aşa ceva”, a declarat Bernhard Kern, oficial al acestui district.Cancelarul german Angela Merkel a promis duminică o intensificare a eforturilor de apărare împotriva efectelor schimbării climatice, în cursul unei vizite în regiunea Eifel din landul vestic Renania Palatinat, una din cele mai afectate de inundaţiile masive din ultimele zile din Europa de vest."Vedem ce forţă poate avea natura", a declarat Merkel în orăşelul Adenau. "Vom face faţă acestei forţe, pe termen scurt, dar şi pe termen mediu şi lung", a continuat ea, adăugând că pentru aceasta este nevoie de politici "care ţin cont de natură şi de climă în mai mare măsură decât am făcut noi în ultimii ani".În Ahrweiler, district aflat la sud de Koln, au decedat aproximativ 110 persoane. Poliţia se aşteaptă ca în momentul în care se vor retrage apele să se găsească mai multe cadavre.Potrivit Bild am Sonntag, guvernul german va acorda ajutoare rapide de peste 300 de milioane de euro în total şi miliarde de euro pentru refacerea infrastructurilor şi caselor.De asemenea, afacerile afectate de inundaţii ar putea beneficia de plăţi pe termen scurt de 10.000 de euro. Bilanţul victimelor în urma inundaţiilor devastatoare în Germania a crescut duminică la 156 de morţi , ceea ce ridică la cel puţin 183 numărul deceselor înregistrate în urma intemperiilor din vestul Europei, relatează AFP.În landul german Renania-Palatinat, poliţia locală a raportat 110 morţi, faţă de 98 în bilanţul precedent."Ne temem că vor mai fi raportate şi alte victime", a declarat poliţia într-un comunicat, precizând că cel puţin 670 de persoane au fost rănite numai în această zonă.În plus, o persoană şi-a pierdut viaţa în inundaţiilor din sudul Germaniei, în Bavaria, la graniţa cu Austria, unde sâmbătă au fost înregistrate ploi torenţiale.Precipitaţii abundente de peste 100 de litri pe metru pătrat au provocat sâmbătă inundaţii în landul Saxonia din estul Germaniei, relatează dpa.