Reconstrucţia Germaniei după inundaţii va costa peste şase miliarde de euro

"Am cheltuit aproape 400 de milioane de euro sub formă de ajutoare de urgenţă după ultimele inundaţii dezastruoase. Ştim deja că va trebui să cheltuim mult mai mult de data aceasta şi suntem gata să facem acest lucru", a spus Olaf Scholz, cu prilejul unei vizite în oraşul Schleiden-Gemuend, din vestul Germaniei, care a fost lovit puternic de inundaţiile de luna trecută.Olaf Scholz a adăugat că Guvernul federal şi guvernele landurilor afectate de inundaţii au convenit să împartă povara fiscală a lucrărilor de reconstrucţie."După ultimele inundaţii majore, am cheltuit şase miliarde de euro pentru reconstrucţie până la această dată, guvernul federal şi guvernele landurilor împreună. După distrugerile pe care le văd acum aici, şi pe care le vedeţi cu toţii, putem spune cu siguranţă că vom avea nevoie de o sumă mult mai mare pentru reconstrucţie", a spus Scholz.La mijlocul lunii iulie, inundaţii grave au devastat mari părţi din vestul Germaniei, precum şi din ţările vecine Belgia şi Olanda . Landurile Renania de Nord-Westfalia şi Renania-Palatinat au fost cele mai afectate, dar şi Bavaria şi Saxonia au avut de suferit. Valoarea pagubelor provocate infrastructurilor avariate de inundaţiile care au lovit vestul Germaniei au fost evaluate la aproximativ două miliarde de euro O sută optzeci de persoane şi-au pierdut viaţa în inundaţiile care au afectat vestul Germaniei în zilele de 14 şi 15 iulie. Victimelor din Germania li se adaugă cele 36 din Belgia, astfel încât totalul celor decedaţi în acest episod meteo neobişnuit în Europa se ridică la 216. Luxemburg, Ţările de Jos, apoi Austria câteva zile mai târziu au fost la rândul lor afectate de inundaţii, însă în aceste state nu au fost înregistrate victime.