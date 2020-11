Jaf ca-n filme in Germania. 6,5 milioane de euro, furate dintr-o cladire a Directiei vamilor

Recompensa de 100.000 de euro

Furtul s-a produs pe 1 noiembrie, intr-o duminica. Potrivit anchetatorilor, trei persoane imbracate in negru au patruns in cladire in jurul orei 06.00 dimineata si au plecat in jurul orei 10.45, dupa ce au transferat intr-un vehicul alb banii furati.Potrivit politistilor din Kleve si din Krefeld, furtul a fost "planificat si executat intr-un mod profesionist", autorii sai reusind sa intre in pivnita cladirii si apoi sa patrunda in camera valorilor folosind burghiul pe care-l aveau asupra lor.Directia vamilor a promis o recompensa de 100.000 de euro pentru orice persoana care furnizeaza informatii asupra autorilor furtului sau care vor permite recuperarea banilor furati.Martorii au relatat ca au auzit zgomote de burghiu in zorii zilei de duminica, 1 noiembrie, si au vazut trei persoane deplasandu-se intre cladire si vehiculul inmatriculat in regiune cu care apoi au plecat.Un alt martor a fotografiat un barbat care a trecut de mai multe ori prin fata cladirii in acea dimineata, iar de atunci acesta este cautat de anchetatori.Acest barbat a urcat apoi la bordul unei masini care a plecat in aceeasi directie ca si automobilul alb utilizat pentru furt.