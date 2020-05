La sala de fitness in pofida pandemiei

Dezinfectarea aparatelor: o noua disciplina sportiva

Unii se bucura, altii mai au rezerve

Lars Holdorf se antreneaza la sala de forta. Bratele sale puternice imping greutatile in sus, muschii sunt incordati, fata rosie de la efort. Chiar daca nu prea pare sa se distreze, pentru Lars antrenamentul este o placere. "Cool!", spune el zambind si isi trage putin sufletul dupa ce a terminat exercitiile pentru bicepsi."Sala de fitness este foarte importanta pentru mine", adauga tanarul. Iar tonul vocii sale nu lasa nicio urma de indoiala: exercitiile la sala i-au lipsit. Ca jucator al echipei de fotbal american Bonn Gamecocks, are nevoie de forta si masa musculara. Antrenamentul face parte din viata sa de zi cu zi.Sala de fitness a fost inchisa doua luni. Din 11 mai, salile au inceput sa se redeschida - mai intai in vestul tarii, de exemplu in fosta capitala Bonn. In alte landuri salile isi vor intampina clientii in zilele sau saptamanile urmatoare.Multe tari aflate inca in carantina se intreaba daca Germania face bine sau nu. Daca nu s-a luat poate o decizie pripita in contextul actualei pandemii.Decizia Germaniei privind relaxarea masurilor este curajoasa. Cancelarul Angela Merkel avertizeaza, insa, populatia sa nu pericliteze totul printr-un comportament inadecvat.Germanilor li se permite din nou sa-si paraseasca refugiile, asa ca multi au inceput sa frecventeze salile de fitness.Aproape 12 milioane de clienti se antreneaza, mai mult sau mai putin regulat, in cele 9.700 de sali din Republica Federala, dupa cum arata o statistica a Asociatiei patronatelor de profil DSSV.Pentru multi germani, antrenamentul la sala este o componenta stabila a vietii cotidiene pentru care sunt dispusi sa plateasca. 42,60 euro costa, in medie, un abonament lunar in 2019. Cifra de afaceri in domeniu este de 5,5 miliarde de euro anual.Ca atare, domeniul are si o oarecare greutate politica. DSSV a facut presiuni in favoarea industriei de profil, destul de serios afectata de masurile de carantina."A fost o lovitura grea", isi aminteste Max Walter. Inalt, corpolent, cu parul scurt si multe tatuaje. Max conduce sala de fitness Fivestar din Bonn, una din cele 13 filiale ale lantului cu acelasi nume de pe teritoriul Germaniei."Duminica am fost anuntati ca marti trebuie sa inchidem. A trebuit sa reducem drastic costurile, a fost o perioada grea." Greu a fost nu numai pentru clienti, ci si pentru personalul salii: 12 din cei 19 angajati si-au pierdut locul de munca. Aproape toti sunt studenti care isi finantau studiile muncind.Dupa doua luni de pauza, Fivestar a fost una din primele sali din Republica Federala care si-a reluat activitatea. O usurare pentru Max Walter care, pe perioada carantinei, a fost nevoit sa accepte decizia multor clienti de a rezilia contractul.Noul inceput este permis doar cu respectarea normelor de igiena: spatiu suficient intre clienti, 7 metri patrati alocati pentru fiecare persoana care vine sa se antreneze. Insa, in ziua deschiderii, in fata cladirii nu era o coada uriasa fiindca multi clienti au inca rezerve.72% din persoanele chestionate in cadrul unui sondaj actual YouGov declara ca nu se grabesc sa se intoarca in salile de fitness. Un procent similar indica si un sondaj efectuat de Deutsche Welle pe Twitter.