Cum se descrie politicianul german care ar putea sa o inlocuiasca pe Angela Merkel: "Am mai mult din pasiunea lui Macron"

Intr-un interviu acordat joi la Forumul de la Bruxelles 2021, liderul Uniunii Crestin Democrate - care candideaza la alegerile din septembrie pentru a o succeda pe Angela Merkel in calitate de cancelar german - a spus ca are propriul sau "stil Laschet", care ia elemente atat de la liderii germani, cat si de la cei francezi."Cred ca sobrietatea Angelei Merkel a ajutat uneori", a spus Laschet, adaugand: "In ceea ce priveste problemele europene, am mai mult din pasiunea lui Macron. Poate ca are legatura cu locul de unde vin. Daca vii din Aachen, atunci Parisul este mai aproape de tine decat Berlinul ca distanta".Macron a fost un puternic sustinator al unei mai mari integrari europene si si-a prezentat unele dintre propunerile sale in discursul sau de la Sorbona din 2017. Merkel a reactionat la majoritatea propunerilor lui Macron cu reticenta, deoarece multi din cercurile conservatoare germane se tem ca francezii doresc un buget comun pentru zona euro.Cu toate acestea, Merkel si Macron au cooperat indeaproape anul trecut in ceea ce priveste fondul de recuperare post pandemie de 750 miliarde de euro al UE , care a fost apreciat ca un mare pas catre o mai mare integrare economica.Armin Laschet a mai spus la Forumul de la Bruxelles 2021 ca "dupa pandemie, avem nevoie de o noua dinamica" in Europa. Referindu-se la Conferinta privind viitorul Europei, creata pentru a discuta despre schimbarile potentiale ale tratatelor UE. Schimbarile sunt puternic impinse de Macron."Imi pot imagina modificari ale tratatelor", a spus Laschet, argumentand ca UE ar trebui sa obtina puteri mai mari pentru a combate terorismul international si criminalitatea transfrontaliera.El a adaugat ca o abordare europeana comuna "vine intotdeauna inaintea gandirii nationale", spunand: "In opinia mea, un cancelar german, daca este trezit la ora 4 dimineata si exista o criza, trebuie sa se gandeasca imediat: Cum o rezolvam la nivel european?"Laschet a cautat, de asemenea, sa ofere o calea spre "o pace" cu la Polonia si Ungaria , care sunt intr-o lupta cu Bruxellesul.El a spus ca UE ar trebui sa "semnaleze ca statele din Uniunii Europene sunt pe picor de egalitate si asta pentru ca exista o mare sensibilitate, mai ales in statele din fostul Pact de la Varsovia, deoarece ideea libertatii a fost conectata cu ideea independentei nationale."