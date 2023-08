Mandria refugiatilor: Un baiat sirian care a invatat germana in cateva luni si acum traduce pentru ceilalti

Omar, in varsta de 12 ani, care a ajuns cu familia sa din Siria in Germania la inceputul acestui an, a devenit o vedeta in comunitatea sa, dar si pe Internet.

Familia sa a ajuns in comuna Lastrup din Saxonia Inferioara, unde cel mic a reusit sa invete indeajuns de bine germana in cateva luni, incat acum traduce si pentru ceilalti copii sirieni de la scoala pe care o urmeaza, si in centrul de refugiati unde sta, potrivit Vocativ.

Povestea lui Omar Abd-Almajid Qassoum a ajuns intr-un ziar german, iar apoi pe Facebook si retelele online pentru refugiati.

Acestia il numesc "mandria Siriei" si il lauda pentru a fi cel mai tanar traducator.

"Omar Abd-Almajid Qassoum din regiunea Idlib a devenit refugiat din cauza razboiului. A invatat repede germana si a devenit traducator in scoala. A aparut in ziare germane pentru a fi cel mai tanar traducator si pentru ca a invatat cel mai repede germana. Fii binecuvantat", se arata intr-o postare.

L.M.

Ads