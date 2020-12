Angela Merkel cere noi restrictii in Germania, in perioada sarbatorilor. Scolile si magazinele nealimentare ar putea fi inchise

Merkel a declarat ca este prea ridicat contactul dintre persoane si considera justificate propunerile unui grup de experti ce vizeaza, cel mai tarziu intre Craciun si mijlocul lui ianuarie, a tuturor. Angela Merkel i-a indemnat de asemenea pe germani sa reduca la minim contactele sociale pana de sarbatori, evocand posibilitatea de a devansa inceputul vacantei scolare."Trebuie sa facem tot posibilul" pentru a evita "o avansare exponentiala" a numarului de cazuri, a declarat Merkel. Germania a inregistrat in ultimele 24 de ore, un numar record.Dupa ce a fost salutata pentru modul in care a gestionat pandemia in timpul primul val, im primavara, Germania se confrunta cu mari probleme in fata valului doi.Cresterea rapida a numarului de cazuri a fost oprita prin inchiderea unor sectoare ale alimentatiei publice, culturii si sportului la inceputul lui noiembrie, insa numarul de contaminari zilnice se mentine la un nivel ridicat. Astfel, Germania inregistreaza in jur de 20.000 de noi cazuri de contaminare zilnice, mai multe decat in Franta , iar numarul de bolnavi aflati la terapie intensiva este considerat ingrijorator de catre autoritati.Guvernul federal si guvernele de land urmeaza sa discute inainte de Craciun asupra unor eventuale noi masuri pentru stavilirea pandemiei.In pofida limitarii adunarilor publice la 5 persoane, standurile cu vin cald, traditionale in Germania in timpul sarbatorilor de iarna, devin tot mai numeroase pe teritoriul tarii si atrag multa lume. Ele au devenit un factor de propagare a virusului, potrivit autoritatilor.