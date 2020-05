Merkel spune ca Germania a trecut pana acum cu bine de testul coronavirusului

Ziare.

"Pana acum am trecut cu bine testul coronavirusului", a spus Merkel in mesajul sau video saptamanal. "Majoritatea covarsitoare a oamenilor din tara noastra s-au ghidat dupa principii de precautie, ratiune si responsabilitate pentru altii", a estimat ea.Merkel i-a atentionat pe germani sa nu cada in plasa unui fals sentiment de siguranta. "Unii oameni cred acum ca, daca nu a avut loc o mare suferinta in masa, pericolul nu a fost atat de mare de la bun inceput. Este o eroare!", a subliniat cancelarul federal german.Angela Merkel si-a exprimat speranta ca relaxarea restrictiilor impuse din cauza pandemiei va fi posibila la timpul potrivit, dar ca ea se bazeaza pe germani sa aiba in continuare un comportament responsabil.Chiar daca Germania a inregistrat un numar mare de persoane contaminate, numarul de decese de COVID-19 se mentine relativ scazut. Numarul de contaminari a scazut puternic dupa ce guvernul Angelei Merkel a introdus o serie de restrictii in martie.