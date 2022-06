Ministrul german al Muncii: Avem de castigat din imigratia romanilor si bulgarilor

Ministrul federal al Muncii din Germania, Ursula von der Leyen, este de parere ca muncitorii imigranti romani si bulgari vor reprezenta un castig pentru tara sa.

In contrast alte voci din cadrul Uniunii Crestin-Democrate aflate la guvernare in Germania, ministrul Muncii a specificat ca tara sa va beneficia de afluxul de imigranti din Romania si Bulgaria, intr-un interviu pentru "Bild am Sonntag", citat de Finanznachrichten.de.

"Aproximativ 10.000 de persoane din Romania si Bulgaria sunt in prezent someri. Sunt totusi 120.000 de imigranti din aceste tari care contribuie ca lucrator calificat la sistemul social", a spus von der Leyen.

Aceasta a precizat ca proportia somerilor bulgari si romani se afla chiar sub media altor someri straini din Germania, recunoscand totodata ca, in anumite orase, afluxul de oameni din cele doua tari pune probleme serioase.

Germania, tara care se bucura de venirea imigrantilor, inclusiv din Romania

Peste un milion de persoane au emigrat in Germania in 2012 si majoritatea acestora sunt din Polonia, Romania si Bulgaria.

Potrivit Biroului Federal de Statistica, numarul imigrantilor s-a marit cu 13% fata de 2011. Autoritatile se bucura insa de venirea imigrantilor: "Acest influx ne ofera uriase posibilitati, intrucat acest nou val de imigranti este tanar si educat", declarase Ursula von der Leyen, vineri.