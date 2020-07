Ministrul german al Sanatatii: Amenintarea unui al doilea val de cazuri de infectare cu noul coronavirus este reala

Spahn a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca este important ca cetatenii sa ramana vigilenti in timpul calatoriilor in strainatate si s-a aratat ingrijorat de imaginile care prezinta turisti germani petrecand in Mallorca in weekend si ignorand regulile de distantare fizica."Am inteles nerabdarea, dar acolo unde sunt petreceri, riscul de infectare este deosebit de mare", a spus ministrul."Amenintarea unui al doilea val este reala", a spus Spahn, care se teme mai ales de o crestere a numarului de cazuri noi in Germania la revenirea turistilor din vacante si concedii.", a precizat Jens Spahn.Ministrul a adaugat ca peste 15,5 milioane de utilizatori si-au instalat aplicatia de avertizare pentru coronavirus din Germania si ca 500.000 de persoane au fost testate pentru COVID-19 saptamana trecuta, cel mai mare numar de la inceputul crizei.Germanii reprezinta 27% dintre turistii din Insulele Baleare, un arhipelag in care turismul contribuie cu 35% la produsul intern brut (PIB), noteaza AFP.Germania a contabilizat luni un total de 198.963 de cazuri oficiale de infectii cu noul coronavirus (+159 in 24 de ore) si 9.064 de decese (+1), conform Institutului Robert Koch.