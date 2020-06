Ministrul german de Externe: Manifestatiile pasnice din SUA sunt mai mult decat legitime, dupa moartea lui George Floyd

Ziare.

"Pentru noi (...) regula este ca protestul pasnic sa fie intotdeauna posibil, insa el trebuie sa fie pasnic", a declarat Heiko Maas la Berlin, in timpul unei conferinte de presa sustinute alaturi de omologul sau ucrainean Dmytro Kuleba."Vreau de asemenea sa-mi exprim speranta ca aceste manifestatii pasnice nu vor duce la noi violente si, mai mult, speranta ca aceste manifestatii vor face ca lucrurile sa fie diferite in SUA", a adaugat Maas, intrebat de jurnalisti cu privire la manifestatiile din numeroase orase americane, la o saptamana de la decesul lui George Floyd in timpul unei interventii a politiei in Minneapolis."Mobilizarea pasnica la care asistam in SUA, de altfel cu numeroase gesturi foarte emotionante din partea unor politisti americani, este de inteles si mai mult decat legitima", a spus seful diplomatiei germane.Ministrul a anuntat de asemenea ca serviciile sale le vor contacta pe cele omoloage americane "pentru a cunoaste circumstantele exacte", dupa ce un reporter al Deutsche Welle a fost amenintat cu arma de politisti la Minneapolis in timp ce transmitea de la o manifestatie."Jurnalistii trebuie sa poata sa-si faca munca fara risc pentru securitatea lor", a subliniat Maas, potrivit caruia "statele democratice trebuie sa aplice normele cele mai ridicate in materie de protectie a libertatii presei". Donald Trump a promis sa restaureze ordinea intr-o America ce a cazut prada unui val de furie istoric, amenintand cu desfasurarea armatei pentru a face sa inceteze violentele.Presedintele american se confrunta cu cele mai grave revolte civile din timpul mandatului sau, in conditiile in care sute de mii de americani protesteaza impotriva brutalitatii politistilor, rasismului si inechitatilor sociale, exacerbate de criza COVID-19.