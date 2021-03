Mutatia britanica de SARS-CoV-2 reprezinta deja 46% dintre cazurile din Germania

Potrivit unui raport al acestui centru de referinta in pandemie, cu 25.000 de cazuri recente, varianta britanica avanseaza cu repeziciune in cea mai populata tara din Europa. In urma cu o luna noua varianta reprezenta doar 6% dintre cazuri, iar acum doua saptamani 22%.RKI avertizeaza ca aceasta varianta, mai contagioasa si responsabila potrivit unor studii de cazuri mai grave de COVID-19, va continua sa se extinda cu mare viteza.Expertii semnaleaza ca raspandirea variantei britanice ar putea ingreuna eforturile Germaniei de a frana cel de-al doilea val al pandemiei, care a intrat in remisie la inceputul lunii ianuarie dar care a stagnat in ultima saptamana.Potrivit studiului, celelalte doua variante mai contagioase - cele detectate in Africa de Sud si in Brazilia - reprezinta procente mai mici in ansamblul cazurilor analizate. RKI noteaza ca persoanele imunizate - dupa ce au fost vaccinate sau au depasit boala - nu sunt protejate in fata acestor mutatii precum cea britanica.Cele 25.000 de cazuri analizate de RKI au fost depistate prin teste realizate in diferite laboratoare ale tarii care ulterior au fost analizate si pentru mutatia respectiva.Germania a impus in februarie controale de frontiera controversate cu Republica Ceha si Tirolul austriac, cu scopul de a evita raspandirea variantei britanice, o masura care a fost prelungita pana la 17 martie.Varianta B.1.1.7 reprezinta 95% dintre noile infectii din Marea Britanie si s-a extins in cel putin 80 de tari, potrivit unui studiu publicat miercuri de revista de specialitate Science.