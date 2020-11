Ministrul Economiei din Germania: "Va trebui sa vorbim despre mai multe restrictii, nu despre vreo relaxare"

"Nu am scapat inca de probleme. Nu ne putem permite o inchidere repetata, cu o economie care este inchisa si redeschisa in mod constant", a spus Altmaier. Germania a impus un set de masuri, considerat "o carantina usoara", pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei care are loc in majoritatea Europei. Restaurantele sunt inchise, dar scolile si magazinele isi continua activitatea.Datele publicate duminica de Robert Koch Institute (RKI) arata ca numarul cazurilor zilnice de infectare cu noul coronavirus a crescut cu 16.947, la 790.503. Datele din weekend tind sa fie mai scazute pentru ca nu toate datele sunt raportate de autoritatile locale.Altmaier a spus ca Germania trebuie sa fie atenta sa nu relaxeze prea devreme restrictiile."Daca nu vrem zile cu 50.000 de infectii noi, asa cum s-a intamplat in Franta acum cateva saptamani, trebuie sa intelegem acest lucru si sa nu speculam in mod constant despre ce masuri pot fi relaxate", a declarat ministrul.El a adaugat ca "toate tarile care au ridicat restrictiile prea devreme au platit un pret mare in privinta vietilor pierdute".Comentariile acestuia sustin afirmatiile altor lideri germani. Intre acestia, ministrul Sanatatii, Jens Spahn, a afirmat, sambata, in timpul unui eveniment organizat online de partidul conservator al cancelarului Angela Merkel , ca urmeaza saptamani, posibil luni grele.Presedintele german al Asociatiei Medicale Mondiale, Frank Ulrich Montgomery, a avertizat in privinta unui posibil deficit de paturi si de personal in spitalele germane."Estimarea mea este ca va trebui sa vorbim despre mai multe restrictii, nu despre vreo relaxare", a declarat Montgomery publicatiei Augsburger Allgemeine.Politia germana a tras sambata cu un tun cu apa in timpul unei demonstratii anti-restrictii din Frankfurt, pe care a risipit-o pentru ca participantii nu purtau masti si nu respectau distantarea.