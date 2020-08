O persoana a murit si doua au fost ranite dupa prabusirea unui balon cu aer cald, in Germania

Balonul a fost prins intr-o rafala de vant in timpul unui zbor in apropiere de Koblenz, in vestul Germaniei, a declarat politia.Patru din cele sapte persoane au fost aruncate din cosul balonului care s-a lovit de un camp de mai multe ori.Balonul a fost apoi tarat in jos intr-o zona muntoasa spre Fluviul Rin si s-a prins in copaci. Aici au fost gasite celelalte trei persoane. Pilotul a murit in accident.Viata celor doi pasageri grav raniti nu este pusa in pericol, a declarat politia.Peste 100 de persoane au ajutat la actiunea de salvare.