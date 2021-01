Oamenii de stiinta germani au reusit sa faca soareci paralizati sa mearga din nou

Soarecii au mers la doua saptamani dupa tratament

Leziunile la nivelul coloanei vertebrale la oameni, deseori cauzate de accidente in trafic sau sport, cauzeaza paralizie pentru ca nu toate fibrele nervilor care conduc informatia intre muschi si creier sunt capabile sa se regenereze.Cercetatorii de la Universitatea Ruhr din Bochum au reusit sa stimuleze celulele nervoase la soareci paralizati pentru a se regenera folosind o proteina conceputa."Ce e special la studiul nostru e ca proteina nu este folosita doar sa stimuleze acele celule nervoase care o produc, ci este transportata mai departe (in creier)", a declarat Dietmar Fischer, seful echipei, pentru Reuters. "In acest fel, cu o relativ mica interventie, stimulam un mare numar de nervi pentru a se regenera si acesta este motivul pentru care soarecii pot merge din nou".Rozatoarele paralizate care au primit tratamentul, a mai spus el, au inceput sa mearga dupa doua pana la trei saptamani.Tratamentul implica injectarea purtatorilor de informatie genetica in creier pentru a produce proteina numita hyper-interleukin-6, potrivit site-ului universitatii.Echipa de cercetatori investigheaza acum daca tratamentul poate fi imbunatatit."Trebuie sa vedem daca metoda noastra functioneaza la mamifere mai mari. Ne gandim la porci, caini sau primate, de exemplu", a adaugat Fischer. "Apoi, daca functioneaza acolo, trebuie sa ne asiguram ca tratamentul este sigur pentru oameni de asemenea. Dar asta va dura, cu siguranta, multi, multi ani", a conchis el.