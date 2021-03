Orasul din Europa unde oricine cu test COVID-19 negativ poate sa traiasca aproape normal

Astfel, autoritatile au pariat pe testele COVID si au permis redeschiderea orasului Tuebingen, in ciuda cresterii numarului de cazuri in toata tara. Daca dovedesc ca sunt negativi, oamenii se poate bucura de o zi de cumparaturi, de un spectacol sau de o masa in aer liber,potrivit digi24.ro Cancelarul Angela Merkel a criticat strategia decisa la nivel local, precizeaza sursa citata. Germania incearca sa tina sub control un al treilea val sever de infectii cu coronavirus care este determinat in principal de tulpini mai transmisibile ale bolii.O noua masura a fost anuntata de autoritatile de la Berlin. Persoanele care sosesc pe aeroporturile din Germania trebuie sa se testeze pentru coronavirus inainte de a pleca, conform unei noi reglementari intrate in vigoare de marti, noteaza Agerpres. Echipajele de zbor nu vor fi afectate de noua cerinta, au indicat autoritatile. Calatorii vor trebui sa suporte costurile testelor.Cancelarul german Angela Merkel a declarat recent ca renunta la decizia privind impunerea unor restrictii mai severe pe perioada sarbatorilor de Paste, recunoscand ca ideea a fost o greseala pe care si-o asuma."Ideea unor restrictii severe de Paste a fost creata cu cele mai bune intentii", a spus cancelarul german, adaugand insa ca planul a fost pripit si nu ar putea fi pus in aplicare intr-un timp atat de scurt, scrie Agerpres. "Aceasta greseala imi apartine doar mie", a mai declarat Merkel.Guvernul sau prevazuse pentru perioada sarbatorilor pascale inchiderea tuturor magazinelor si desfasurarea slujbelor religioase exclusiv online, au indicat miercuri surse guvernamentale.