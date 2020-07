Orasul Freiburg implineste 900 de ani

"Tanarul de 900 de ani", oras universitar, asezat la poalele muntilor Padurea Neagra, Freiburg este unul din cele mai frumoase orase vechi din Germania Traversat mici cursuri de apa pe langa trotuare, este dominat de turnul de 116 metri al catedralei impozante, una din cele mai frumoase constructii sacrale germane.Manastirea Calugarilor Augustini este un loc de intalnire indragit al locuitorilor din Freiburg. Rathausplatz, cu Primaria Veche si cea Noua, biserica gotica a Sf. Martin si fantana cu monumentul inchinat calugarului si alchimistului Berthold Schwarz, despre care se spune ca a inventat aici praful de pusca.Minunatele piete ale Freiburgului formeaza culisele de vis pentru zeci de sarbatori si festivaluri mari si mici, care au loc anual in Orasul Vechi.Din ianuarie, de la Bursa Internationala a Culturii si festivalul freiburg-grenzenlos, acestea continua fara pauza pana in decembrie, cand Targul de Craciun si Festivalul de Circ inchid sezonul.Printre ele, evenimente speciale cum ar fi Carnavalul din Freiburg, independent si plin de fantezie, Maratonul Freiburg, Saptamanile Filmului, cinematografe in aer liber si Festivalul de film din vara, chermeze si piete anuale, Vara Culturala, festivalul de muzica Sea You si festivalul de muzica Zelt-Musik, piesele de teatru din curtea Primariei, Seenachtsfest - Festivalul Nocturn pe Lac, Festivalul Vinului etc.Freiburg este campion si in politica energetica si de mediu.Foarte consecvent si cu mare succes, orasul a devenit un model respectat in lume ca "Green City".Anul trecut, Freiburg a invitat aproximativ 25.000 de oficiali si urbanisti din intreaga lume sa invete din proiecte sale de ultima ora, de durabilitate si regenerare.