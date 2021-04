Un partid din Germania creditat cu sanse in alegeri vrea sa scoata tara din Uniunea Europeana

In a doua zi a congresului sau, care se desfasoara la Dresda (est), partidul anti-islam si anti-migratie a votat in favoarea interzicerii totale a reunificarii familiei pentru refugiati, printre alte teme pe care intentioneaza sa le apere in perspectiva alegerilor generale din 26 septembrie, informeaza France Presse. AfD si-a intarit astfel linia, dupa ce pana acum tolera reintregirea familiei in anumite cazuri specifice.Cu o zi inainte, AfD a adaugat la programul sau un apel pentru iesirea Germaniei din UE , precum si incetarea restrictiilor care vizeaza combaterea COVID-19 in tara, in care vede simbolul unei "politici a fricii".AfD incearca de cateva luni sa valorifice furia suscitata in Germania de aceste masuri, in special inaintea alegerilor din septembrie, primele din ultimii 16 ani fara cancelarul Angela Merkel Unii membri ai partidului s-au alaturat, de asemenea, miscarilor anti-vaccinare si "Querdenker" ("anticonformiste") in timpul diferitelor proteste impotriva acestor restrictii.Co-presedintele AfD, Joerg Meuthen, a cerut sambata sa inceteze "aceste orgii de interdictii, aceste inchisori, aceasta nebunie a blocarii".In timp ce cancelarul Angela Merkel si liderii landurilor intentioneaza sa intensifice masurile saptamana aceasta, extrema dreapta si-a dezvaluit sloganul campaniei, "Germania. Dar normala", adica eliberata de regulile sale anti-COVID.Creata in 2013 ca miscare anti-euro, AfD a acces in 2017 in parlament, unde este principala forta de opozitie.Dar partidul, care si-a construit succesul pe pozitia sa impotriva politicii cancelarului privind migratia, este in prezent sfasiat de certuri interne si de scaderea popularitatii in sondaje.AfD nu reuseste sa beneficieze de dificultatile economice si sociale legate de pandemie si nici de miscarea impotriva mastilor de protectie, care exista in Germania si atrage multi sustinatori ai extremei drepte. In plus, mai multi dintre membrii sai sunt acuzati de legaturi cu miscarile neonaziste.Ultimele sondaje de opinie acorda AfD intre 10 si 12% din voturi, in timp ce uniunea conservatoare CDU/CSU a cancelarului Angela Merkel ar putea obtine 27%, urmata indeaproape de Verzi.