Patru persoane omorate si una grav ranita intr-o clinica pentru persoane cu dizabilitati din Germania. O angajata a fost arestata

"Ranile tuturor victimelor sunt, in urma constatarilor, rezultatul aplicarii unei violente intense, extreme", a subliniat politia intr-un comunicat, fara a fi in masura sa ofere deocamdata alte detalii cu privire la circumstantele presupuselor omucideri.Potrivit politiei, cele patru persoane decedate au fost gasite in timpul serii in camerele lor din aceasta clinica situata in Potsdam, oras ce se invecineaza cu Berlinul.O angajata de 51 de ani a clinicii, "asupra careia planeaza serioase suspiciuni" ca ar fi autorul faptelor, a fost arestata, au adaugat anchetatorii, subliniind ca motivatiile presupuselor crime sunt in acest stadiu "necunoscute".Clinica, numita Thusnelda-von-Saldern-Haus, este specializata in primirea si ingrijirea de persoane cu handicap fizic sau mental, inclusiv persoane nevazatoare sau cu autism.In afara de clinica propriu-zisa, situl include cladiri de locuit, scoli si ateliere de lucru.