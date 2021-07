Presa germană critică PNRR-ul depus de România: ”Comisia Europeană ar putea respinge planul fără informații suplimentare”

În materialul care menționează țările ”campioane”, care au primit deja OK din partea Comisiei Europene se arată: ”Uniunea Europeană distribuie 750 de miliarde de euro prin planul său de reconstrucție. Primele plăți au fost acum aprobate. Mulțe altele vor urma. Doar două guverne nici măcar nu au solicitat fonduri UE Olanda și Bulgaria . Croația, Cipru, Lituania și Slovenia pot accesa primii bani din fondul de reconstrucție al UE”Împreună cu fondurile alocate pandemiei COVID din alte programe, planul de reconstrucție al UE are un volum total de 750 miliarde de euro în împrumuturi și transferuri nerambursabile.Cât despre PNRR-ul depus de Guvernul României, publicația germană subliniază: ”Comisia nu vrea nici măcar să decidă asupra planului românesc până la sfârșitul lunii septembrie, situația fiind cu mult mai delicată decat in celelalte tari. Planul prezentat de București a ridicat foarte multe întrebări autorităților de la Bruxelles România a solicitat 15 miliarde de euro în împrumuturi cu dobândă avantajoasă și 14,3 miliarde de euro în transferuri nerambursabile. La Bruxelles, se spune că planul predat avea deficițe semnificative, inclusiv lipsa informațiilor privind costurile și cheltuielile.Pe cât de mari erau lacunele, pe atât de mare era nevoia Comisiei de a primi informații concrete, încât guvernul român a trebuit să solicite oficial Comisiei prelungirea termenului de evaluare până la sfârșitul lunii septembrie. Cu toate acestea, este probabil ca acest pas să fi fost precedat de un avertisment de la Bruxelles, potrivit căruia Comisia ar putea respinge planul fără informații suplimentare.”