Presedintele algerian Tebboune, revine in Germania pentru tratament, dupa o infectare recenta cu COVID-19

Aceasta revenire in Germania survine la mai putin de doua saptamani, dupa ce initial a stat doua luni in aceasta tara. Nu au fost dezvaluite detalii cu privire la durata sederii presedintelui algerian in Germania.Presedintele Tebboune, in varsta de 75 de ani, s-a intors de la Berlin pe 29 decembrie, dupa spitalizare, urmata de convalescenta, dupa ce a fost infectat cu coronavirus in octombrie la Alger.Televiziunea nationala a difuzat imagini ale sefului statului in salonul de onoare al aeroportului militar din Boufarik, langa Alger, unde a fost intampinat de inalti oficiali ai statului inainte de a decola spre Berlin.