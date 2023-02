Presedintele Germaniei boicoteaza Olimpiada de la Soci

Presedintele german, Joachim Gauck, este prima personalitate politica ce anunta ca va boicota Jocurile Olimpice de Iarna de la Soci, Rusia, din februarie anul viitor.

Se crede ca boicotul este provocat de incalcarile drepturilor omului de care se face vinovata Rusia, scrie Guardian.

Potrivit saptamanalului german Der Spiegel, Joachim Gauck a informat Kremlinul saptamana trecuta de decizia de a nu participa la Olimpiada.

Gauck, fost pastor luteran care a jucat un rol in miscarea de protest est-germana inainte de caderea Zidului Berlinului, a refuzat sa faca vizite oficiale in Rusia de la preluarea functiei, in marttie 2012, si a criticat in numeroase randuri "deficitul statului de drept" si "aerul de imperialism" al Rusiei.

Ads