Protestatarii "Zero Covid" au iesit in strada in mai multe orase din Germania. Care este principala lor revendicare

Principala revendicare a miscarii Zero Covid este o pauza platita de trei saptamani de la locul de munca, birourile si alte locuri de munca sunt fiind considerate de protestatari "centre de infectare"."Foamea de profit" a companiilor nu ar trebui sa prevaleze in defavoarea sanatatii oamenilor, au sustinut organizatorii.La Hanovra s-au cerut politici de pandemie bazate pe stiinta si care sa puna oamenii inaintea intereselor economiceMiscarea este in favoarea unui lockdown limitat dar consecvent, pentru a reduce contaminarile si a putea ridica in final restrictiile mai repede.La Potsdam, un grup de 12 persoane au manifestat pentru mai multa siguranta in scoli si gradinite si au cerut suspendarea predarii in scoli din motive de siguranta.La Hamburg, un convoi de masini care protesta impotriva restrictiilor a fost atacat cu oua si rosii de catre aproximativ 300 de contra-manifestanti pe biciclete. Protestul celor 109 vehicule s-a incheiat astfel prematur in cursul dupa-amiezii de sambata.