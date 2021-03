Negocieri dure pentru relaxarea restrictiilor impuse de pandemie in Germania. Angela Merkel a acceptat o relaxare treptata

Dupa mai mult de noua ore de negocieri dure, cancelarul si liderii celor 16 landuri federale ale tarii au ajuns la un acord asupra unui calendar pentru relaxarea masurilor de izolare partiala in vigoare de la sfarsitul anului trecut.Dispozitivului anti-COVID-19 mai este in prezent acceptat numai de o treime dintre germani, fata de doua treimi la inceputul lunii ianuarie, potrivit unui sondaj YouGov publicat in aceasta saptamana."Astazi putem vorbi despre incredere si speranta", a afirmat cancelarul german intr-o conferinta de presa, apreciind ca tara sa intra acum "intr-o noua faza" a luptei impotriva pandemiei, posibila in special prin accelerarea vaccinarilor.Germania va autoriza astfel vaccinul AstraZeneca pentru persoanele peste 65 de ani, a anuntat cancelarul. Intervalul dintre administrarea a doua doze va fi, de asemenea, prelungit, pentru a permite vaccinarea mai multor pacienti.Cu toate acestea, viata va continua sa se desfasoare in ritm lent, majoritatea restrictiilor fiind prelungite cel putin pana la 28 martie pentru a contracara cresterea cazurilor si raspandirea mutatiei britanice, reprezentand in prezent 46% din contaminari.Reuniunile private vor fi posibile, insa, incepand cu 8 martie, intre doua familii, cu conditia ca acestea sa nu depaseasca in total cinci persoane.Librariile, florariile si scolile de soferi, care s-au redeschis deja in unele landuri, vor putea din nou sa primeasca vizitatori in toata tara.Cancelarul a cedat in fata landurilor federale in legatura cu un prag de incidenta de 35 la 100.000 sub care s-ar trece la ridicarea altor restrictii.Pragul de 50, mai putin restrictiv, a fost in cele din urma retinut pentru a deschide calea, de la sfarsitul lunii martie, redeschiderii restaurantelor in aer liber, sectoarelor culturale si sportive.Peste 100, restrictii severe vor fi reintroduse imediat.Mai este insa drum de parcurs pentru a atinge nivelul de 50 in mod durabil, rata incidentei ridicandu-se miercuri la 64, in crestere usoara in ultimele zile.Un singur land, Turingia (ex-RDG), inregistreaza o rata peste 100. Dar numai doua prezinta o incidenta sub 50 intr-o tara in care COVID-19 a ucis peste 70.000 de oameni.Strategia guvernului de redeschidere doreste, de asemenea, sa se bazeze pe introducerea masiva a testelor antigenice, un domeniu in care Germania duce in continuare lipsa de eficienta.