Rusia amenintata cu oprirea retelei Nord Stream 2 daca continua presiunile asupra Ucrainei. Avertismentele candidatilor la functia de Cancelar al Germaniei

Gazoductul reprezinta o sursa de tensiuni cu administratia lui Joe Biden , care considera ca acesta acorda prea mare greutate presedintelui Vladimir Putin , prin faptul ca creste dependenta energetica a Uniunii Europene ( UE ) fata de Rusia, ale carei exporturi de gaze naturale urmeaza sa se dubleze. Gazprom si partenerii sai occidentali au finalizat in proprtie de 95% santierul gazoductului pe sub Marea Baltica, care ocoleste astfel Ucraina si o priveaza de venituri de pe urma tranzitului gazelor naturale rusesti.Armin Laschet, considerat un favorit la succesiunea Angelei Merkel in alegerile legislative din septembrie , cand cancelarul se retrage, a indemnat sambata, intr-o dezbatere televizata pe teme de politca externa, ca gazoductul sa fie finalizat.Insa, daca Rusia nu respecta regulile sau foloseste gazoductul impotriva Ucrainei, "putem intrerupe acest proiect, chiar daca proiectul este terminat", a avertizat el.Ministrul german al Finantelor Olaf Scholz, candidat la succesiunea lui Merkel din partea Partidului Social Democrat (SPD, centru-stanga) sustine aceeasi linie."Tot ceea ce impiedica tranzitul de gaze naturale si securitatea Ucrainei are consecinte asupra livrarilor gazoductului finalizat", a avertizat el.Insa Annalena Baerbock, candidata Verzilor (ecologisti) in alegeri, creditati pe locul doi in sondaje de opinie si care ar putea inlocui SPD intr-o coalitie cu conservatorii, si-a reiterat opozitia fata de gazoduct."Imaginati-va o iarna in Europa", a indemnat ea. "Nu putem spune: << acum nu mai aveti gaze >> . Domnul Putin vrea sa destabilizeze nu doar Ucraina, ci si pe noi, ca europeni", avertizeaza ea.Secretarul de Stat american Antony Blinken a apreciat miercuri ca Nord Stream 2 este un proiect rusesc geopolitic care ameninta securitatea Ucrainei.