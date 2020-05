Sa nu ne miram daca se scumpeste carnea!

Se va ajunge la Curtea Constitutionala?

Ce nu este posibil oare in aceste vremuri grele? Guvernul german a hotarat miercuri sa interzica din ianuarie 2021 contractele de munca prin subcontractori in industria de prelucrare a carnii. De asemenea, amenzile pentru incalcarea legilor muncii in bransa se vor dubla.Si toate aceste masuri au fost adoptate cu viteza mare, dupa ce la mai multe abatoare din Germania s-au inregistrat in ultimele zile numeroase cazuri de infectare cu coronavirus.Conditiile nesatisfacatoare din firmele de prelucrare a carnii sunt deja de mai multi ani in atentia opiniei publice. Munca grea din abatoare este prestata de lucratori din Romania si Polonia, angajati prin firme subcontractoare, care ii cazeaza la gramada in camere stramte si pe deasupra si scumpe.Pana acum, industria carnii a reusit mereu sa scape, asumandu-si jumatati de masuri, care nu au dat niciun rezultat. Si asta pentru ca razboiul pretului carnii, un produs foarte cautat de germani, se poarta cu intensitate si duce in cele din urma la conditiile de munca si de cazare de neimaginat intalnite la lucratorii din aceasta bransa.Dar acum, brusc, din cauza crizei coronavirus, tot ce a fost ignorat ani la rand, nu mai poate fi acceptat.Ramane de vazut daca masurile dure anuntate pentru industria carnii vor fi si implementate in amploarea prezentata acum. Deja reprezentantii bransei protesteaza vehement si scot in evidenta, corect, ca si in alte domenii exista contractele de munca prin subcontractori, de exemplu, in constructii.O interdictie legala doar pentru industria carnii? Oare ce va spune de acest lucru Curtea Constitutionala, in cazul in care va fi sesizata? Si ramane de vazut daca situatia se va imbunatati cu adevarat dupa ce abatoarele vor avea voie sa mai angajeze doar anumiti lucratori.Controalele efectuate de stat au fost foarte slabe in anii anteriori si pentru ca statului i-a lipsit personalul necesar. Si aici trebuie facut ceva, iar lucrurile au fost demarate.Germanii, care consuma cu mare placere carnati, mezeluri si fripturi la gratar, nu ar trebui insa sa se mire daca vor avea de platit mai mult in curand pentru carne. Oamenii din Germania, cea mai bogata natiune din Europa, platesc putin pe alimente in comparatie cu alte tari. Ei s-au obisnuit de asemenea de multa vreme cu ofertele "" facute de marile lanturi de magazine cu discount.O mica parte a populatiei face cumparaturi, mai ales la ocazii, cum ar fi Craciunul, din magazine bio, care ofera marfuri produse sustenabil; cei mai multi cetateni nu o fac insa.Ne indignam cand vedem la televizor filme cu conditiile nesatisfacatoare din industria carnii. Iar unii care au lucrat de exemplu intr-o fabrica de pizza refuza ulterior sa mai manance asa ceva.Dar marea majoritate a consumatorilor nu vrea defel sa stie exact cine, unde si cum produce, de fapt, carnea pe care o mancam. Ieftina sa fie.Ar fi bine ca lectiile invatate acum surprinzator de repede sa aiba un efect mai durabil, nu doar de cateva luni. In abatoare, pe camp la cules de sparanghel, in constructii, in sectorul ingrijirii varstnicilor si bolnavilor. Si toata lumea ar trebui implicata.In acest caz, concret: sa acceptam sa platim mai mult pentru carne, sa renuntam mai des la ea. Si sa nu ne mai prefacem ca nu vedem atunci cand conditiile sunt inacceptabile, asa cum erau, de fapt, cu mult inainte de criza coronavirus.