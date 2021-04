Parlamentul german a adoptat o lege care permite excluderea Huawei din proiectele 5G

Actul normativ ii va permite Ministerului de Interne german sa excluda un producator din proiectele considerate relevante pentru securitatea nationala daca respectiva companie este controlata de un guvern strain ori daca ea a fost implicata in activitati considerate periculoase.Pana in prezent abordarea guvernului german era axata pe angajamentele care confereau incredere in producator. ''Preocuparile privind politica de securitate vor avea acum o importanta centrala in extinderea retelei 5G'', afirma Mathias Middelberg, parlamentar al Uniunii Crestin-Democrate (CDU).La randul sau, Christoph Bernstiel, de asemenea membru al CDU, subliniaza ca noul act normativ ofera cadrul unei evaluari atat tehnice, cat si politice in cazul tuturor societatilor, nu doar Huawei.Adoptarea noii legi survine la capatul unei lungi discutii despre retelele 5G si compania Huawei, acuzata de SUA ca se afla sub controlul guvernului chinez si desfasoara pentru acesta operatiuni de spionaj si sabotaj, acuzatii negate de compania chineza, impotriva careia Washingtonul a impus sanctiuni.