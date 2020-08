SONDAJ Marea majoritate a germanilor, un procent de 91%, se opune manifestarilor organizate impotriva masurilor guvernamentale de combatere a COVID-19

Mii de persoane au manifestat impotriva restrictiilor impuse activitatilor in spatiile publice la mitingurile recente, cu un numar record inregistrat la Berlin la sfarsitul saptamanii trecute, un protest dispersat de politie deoarece participantii nu au respectat reglementarile sanitare in vigoare.Aproximativ 91% dintre respondenti au declarat ca nu au nici intelegere si nici simpatie pentru proteste, a constatat sondajul Forsa, intr-un chestionar realizat pentru grupul media RTL in perioada 6-7 august, in care au fost intervievate 1.005 persoane.Un procent de doar 9% a fost de acord cu protestatarii, potrivit sondajului.Cei care au iesit in strada in semn de protest reprezinta doar o mica minoritate a societatii in ansamblu, au apreciat 87% dintre respondenti.In acest week-end, in Germania sunt planificate noi demonstratii impotriva masurilor impuse de guvern pentru a limita raspandirea noului coronavirus si in sprijinul protejarii drepturilor fundamentale.Aproximativ 500 de persoane sunt inregistrate pentru a participa la un miting la Stuttgart, in timp ce alte 1.500 sunt asteptate sa demonstreze la Dortmund.Mitingul de protest de la sfarsitul saptamanii trecute, desfasurat la Berlin sub lozinca "Sfarsitul pandemiei: Ziua Libertatii", a fost organizat la initiativa Lateral Thinking 711. Acelasi grup a demonstrat in mod repetat la Stuttgart impotriva restrictiilor.