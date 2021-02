Sondaj surprinzator: jumatate dintre germani sunt impotriva relaxarii carantinei anti-COVID

Doar 13% vor o revenire completa la normalitate

Liderii landurilor federale urmeaza sa decida in urmatoarele zile daca vor prelungi sau nu lockdown-ul la nivel national dupa 14 februarie.Inaintea acestei decizii, cetatenii germani au fost intrebati daca ei considera ca masurile ar trebui complet suprimate, relaxate, sa ramana aceleasi sau sa fie inasprite.Rezultatele anchetei releva ca 50% dintre cei intervievati s-au pronuntat impotriva relaxarii restrictiilor, 37% in favoarea extinderii restrictiilor actuale dupa 14 februarie, iar 13% pentru inaspririi masurilor pe viitor.Potrivit aceluiasi sondaj, 30% dintre cei chestionati s-au declarat in favoarea relaxarii regulilor si doar 13% pentru o revenire completa la normalitate.Aceste rezultate releva totusi o scadere a procentului celor care accepta masurile restrictive comparativ cu inceputul lunii ianuarie - inainte de ultima prelungire a lockdown-ului - cand 65% au sustinut mentinerea sau inasprirea regulilor.In cadrul acestor restrictii, decise initial la mijlocul lunii decembrie, majoritatea afacerilor, hotelurilor si scolilor sunt inchise in Germania. Ancheta YouGov a fost efectuata in perioada 3-5 februarie a.c. pe un esantion de 2.077 de persoane.