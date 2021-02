Sotia lui Aleksei Navalnii a parasit Rusia. Iulia Navalnaia s-a imbarcat intr-un avion cu destinatia Frankfurt

Conform surselor consultate de agentia rusa, Iulia Navalnaia s-a imbarcat pe aeroportul moscovit Domodedovo intr-un avion cu destinatia Frankfurt. Dar avocatii ei au spus agentiilor RIA Novosti si TASS ca nu au cunostinta despre o plecare a clientei lor in Germania.Ea a revenit in Rusia pe 17 ianuarie, tot din Germania, impreuna cu Aleksei Navalnii, arestat atunci pe aeroport la sosire.In timpul protestelor pro-Navalnii desfasurate la Moscova si in alte orase ale Rusiei, Iulia a fost si ea retinuta pe 23 si 31 ianuarie si i-a fost perchezitionat domiciliul, la fel cum s-a intamplat si in cazul altor aliati ai sotului ei. Pentru participarea la protestele neautorizate Iulia Navalnaia a fost amendata pe 1 februarie cu 20.000 de ruble (circa 220 de euro).Aleksei Navalnii, care s-a tratat in Germania in urma otravirii sale in Rusia cu substanta neurotoxica Noviciok, a fost intre timp incarcerat pentru doi ani si opt luni, dupa de justitia rusa a decis ca el sa execute o sentinta cu suspendare primita in anul 2014.