Un barbat suspectat ca ar fi implicat in vanzare de arme catre Rusia, arestat de procurorii germani

Potrivit presei germane, suspectul, care a fost arestat marti, este acuzat ca a contactat un cetatean rus, identificat ca Serghei K. si despre care anchetatorii cred ca a fost cumparatorul din partea FSB.Respectivul K. s-ar fi aflat in contact, in martie, cu seful unei companii din Augsburg, in sudul Germaniei, care a fost condamnat pentru incalcarea embargoului Uniunii Europene cu privire la vanzarea de arme catre Rusia, a scris Der Spiegel Desi documentele de export aratau ca echipamentele urmau sa fie folosite in industria de petrol si gaz, acestea erau destinate in realitate companiei de stat OKB Novator, care produce inclusiv rachete balistice nucleare , a consemnat Der Spiegel.