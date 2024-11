Tragedie in Germania: S-a certat cu familia si s-a aruncat in aer

Un barbat de 49 de ani s-a aruncat in aer, duminica, dupa ce s-a certat cu familia si vecinii sai, in localitatea germana Homberg, landul Hesse.

Sapte persoane au fost ranite in urma exploziei, iar barbatul si-a pierdut viata, informeaza News Advance.

Printre raniti se numara membri ai familiei sale, vecini si doi politisti sositi la fata locului pentru a calma spiritele. In urma exploziei au fost avariate mai multe locuinte.

Din primele informatii reiese ca barbatul a recurs la acest gest dupa o cearta in familie. De suparare, neamtul si-a umplut masina cu explozibil, apoi a parcat in fata casei sale si s-a aruncat in aer.

Politistii au declarat ca sinucigasul avea dreptul sa detina si sa foloseasca explozibil.

