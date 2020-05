Un caine a gasit 132 de kilograme de hasis intr-un camion frigorific

Ziare.

Incarcatura cu o greutate de 132 de kilograme si o valoare estimata de politie la 1,2 un milion de euro (1,3 milioane de dolari) a fost descoperita luni in timpul unui control langa satul Ladbergen, intre orasele Osnabrueck si Muenster, potrivit DPA.Cainele, o femela pe nume Reese, a gasit drogurile in timpul unei inspectii complete a camionului care purta placute de inmatriculare poloneze, intr-o zona de deservire a autostrazii.La descarcarea camionului, responsabilii vamali au descoperit hasisul impartit in 37 de pachete. Soferul camionului a fost arestat.