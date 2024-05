Un grup neo-nazist mascat si cu torte recreeaza Al Treilea Reich (Video)

Un grup neo-nazist german mascat si cu torte recreeaza mitingurile celui de-Al Treilea Reich din anii '30. Sute de adepti imbracati in negru si cu masti albe au marsaluit pe strazile din Bauzen, Germania, intr-un protest terifiant, purtand pancarte cu lozinci nationaliste.

Grupul foloseste mijloacele tehnologiei moderne pentru a organiza mitinguri asemanatoare celor fasciste, de dinaintea celui de-Al Doilea Razboi Mondial, potrivit Daily Mail.

Marsul nocturn, in care participantii au avut in maini torte arzande, s-a desfasurat pe 1 mai si a fost in onoarea fuhrerului Adolf Hitler. Detalii ale demonstratiei au fost anuntate de catre New York Daily News, care citeaza ziarul german Die Zeit.

Potrivit CNN, grupul numit "Die Unstreblichen" (Nemuritorii) a organizat astfel de mitinguri in toata Germania, de-a lungul mai multor luni. Videoclipurile care prezinta protestele lor au fost postate apoi pe YouTube, dintre care unele au avut chiar si zeci de mii de vizualizari.

Multe dintre imagini s-au terminat cu slogane gen: "Fa-ti scurta viata, nemuritoare". "Tacticile folosite de catre "Nemuritori" sunt concepute pentru a atrage tinerii la cauza lor", a spus dr. Hajo Funke, profesor la Universitatea din Berlin.

Grupul foloseste, de asemenea, cuvantul vechi "Volkstod", care face referire la zilele socialismului nationalist si este utilizat de neo-nazisti pentru a descrie ceea ce cred ei ca reprezinta decaderea rasei germane.

Mai multe case ale neo-nazistilor au fost perchezitionate de catre politie in incercarea de a gasi conducerea grupului.

