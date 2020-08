Un important institut german specializat in boli infectioase: "Ar fi periculos sa credem ca vaccinarea din toamna anului 2020 poate controla pandemia"

"Previziunile preliminare sunt ca este posibil ca in toamna sa fie disponibile mai multe vaccinuri", a anuntat Robert Koch Institute intr-un comunicat publicat pe site-ul sau, referindu-se la eforturile globale de a aduce pe piata produse de imunizare."Ar fi periculos in acest moment sa credem ca vaccinarea din toamna anului 2020 poate controla pandemia", avertizeaza institutul.Impactul oricarui vaccin ar fi limitat din cauza mutatiilor virale sau pentru ca primele produse de pe piata ar putea oferi numai o imunizare pe termen scurt, a adaugat institutul.Compania germana de biotehnologie BioNTech, care lucreaza cu grupul farmaceutic american Pfizer la un nou vaccin, a reiterat marti ca intentioneaza sa solicite autorizarea de urgenta sau aprobarea unui vaccin cel mai devreme in luna octombire, daca studiile clinice aflate in desfasurare vor avea succes.Tot marti, Rusia a devenit prima tara din lume care a aprobat un vaccin pentru Covid-19, fara sa produca datele unui studiu clinic de faza finala, ceea ce a provocat ingrijorare in randul mai multor experti in domeniul sanatatii la nivel mondial.