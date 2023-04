Unul dintre cei mai cautati criminali nazisti, arestat in Germania

Politistii germani au arestat, miercuri, un barbat suspectat ca ar fi unul dintre cei mai violenti gardieni nazisti de la Auschwitz.

Autoritatile din Germania il investigheaza pe un presupus gardian din lagarul de concentrare, care, potrivit presei germane, este unul dintre cei mai cautati criminali nazisti de pe lista Centrului Simon Wiesenthal, informeaza Raw Story.

Procurorii din Stuttgart au confirmat pentru AFP ca "au inceput investigatiile asupra unui presupus gardian din lagarul de concentrare in toamna anului 2012", dar si ca acesta a lucrat cu siguranta la Auschwitz. Autoritatile nu au vrut, insa, sa faca public numele barbatului, adaugand ca nu exista plangeri impotriva acestuia.

Cu toate acestea, presa germana l-a identificat pe barbat ca fiind Hans Lipschis, in varsta de 93 de ani, care locuieste in orasul Aalen din landul german Baden-Wurttemberg. In apararea sa, batranul sustine ca a lucrat la Auschwitz, insa nu ca gardian, ci ca bucatar, potrivit postului de televiziune SWR. Lipschis se afla printre cei 50 de gardieni supravietuitori de la Auschwitz care sunt anchetati de autoritatile germane.

Nascut in Lituania, Lipschis a fost declarat "etnic german" de catre regimul nazist. Acesta s-a mutat in SUA in 1956, insa a fost deportat in Germania in 1983, a relatat ziarul Welt am Sonntag saptamana trecuta.

Centrul Simon Wiesenthal, o organizatie menita sa scoata la iveala adevarul despre Holocaust si sa lupte impotriva antisemitismului, sustine ca barbatul ocupa locul patru pe lista din 2013 cu cei mai cautati criminali nazisti.

ONG-ul spune ca acesta a lucrat pentru SS-Totenkopf Sturmbann (Death's Head Battalion) din 1941 pana in 1945 si ca a fost "implicat in uciderea in masa si torturarea civililor nevinovati, in special a evreilor".

Peste un milion de oameni au murit numai in lagarul de exterminare de la Auschwitz din Polonia, in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.