VIDEO Politia germana a folosit tunuri de apa impotriva unor manifestanti care se opun defrisarii unei paduri

Aproximativ 250 de protestatari au construit baricade si au folosit materiale pirotehnice, blocand drumurile catre un depozit logistic din apropiere, potrivit politiei, care a folosit tunuri de apa in pofida temperaturilor scazute si a demontat baricadele, dintre care unele aveau o inaltime de cativa metri.Manifestantii au fost dispersati, dar nu s-au facut arestari, a spus un purtator de cuvant al politiei.In ultimul an, activisti de mediu au campat in padurea Dannroeder din vestul Germaniei pentru a protesta impotriva defrisarii acesteia pentru a face loc noii autostrazi A49, care va face legatura intre orasele Kassel si Giessen. Autostrada este aproape finalizata.