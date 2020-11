Procurorii din Germania au deschis 20.000 de dosare penale legate de pandemia COVID-19

Comercializarea de masti sanitare contrafacute, postarea online a unor informatii false, fraude cu subventii pentru limitarea efectelor epidemiei de COVID-19 si tratamente anticoronavirus neautorizate sunt infractiuni care s-au inmultit masiv in Germania in ultimele luni, a explicat seful Asociatiei magistratilor germani (DRB), Sven Rebehn.Potrivit DRB, anchetele in cazurile de infractiuni legate de COVID-19 se vor finaliza in cursul anului viitor.Majoritatea cazurilor de frauda cu subventii pentru limitarea efectelor COVID-19 au legatura cu programul de asistenta din primavara, incheiat in 31 mai. Cele mai multe astfel de cazuri, circa 7.500, au fost consemnate numai in landul Renania de Nord-Westfalia.Pe pozitiile urmatoare se plaseaza capitala federala, Berlin, cu peste 4.500 de dosare legate de noul coronavirus, si landul Bavaria, cu 2.200 de cazuri.DRB a anuntat ca incepand din martie aproximativ 6.000 de cazuri au ajuns la tribunalele administrative.