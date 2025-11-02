Provocare rusească la frontiera NATO. O navă a grănicerilor ruși a arborat steagul grupării Wagner pe râul Narva, care desparte Rusia de Estonia VIDEO

Autor: Vlad Ionescu
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 21:22
FOTO ERR

O scenă neobișnuită a fost observată duminică pe râul Narva, care marchează granița dintre Estonia și Federația Rusă. O navă a pazei de coastă ruse a fost surprinsă navigând cu steagul grupării paramilitare Wagner, simbolul forței mercenare care a provocat revolta armată împotriva Kremlinului în 2023.

Ministerul estonian de Externe a reacționat cu ironie pe rețelele sociale, scriind că „se pare că Wagner a preluat acum și autoritățile de graniță ale Rusiei”.

„Wagner mărșăluiește din nou spre Moscova sau începe de data asta cu Sankt Petersburg? Greu de spus. Din partea noastră pare că deja au anexat grănicerii ruși”, a transmis instituția într-un mesaj pe X (fost Twitter).

„Simbolul prăbușirii sistemului rusesc”

Ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a confirmat incidentul, explicând că imaginile și înregistrările video arată clar o navă de patrulare a FSB arborând drapelul Wagner.

Oficialul a adăugat că episodul arată fracturarea sistemului „de fier” al Rusiei, slăbit de războiul din Ucraina și de presiunea constantă a sancțiunilor occidentale.

Gruparea Wagner, fondată de Evgheni Prigojin, a fost mult timp considerată brațul invizibil al Kremlinului, folosit pentru operațiuni în Ucraina, Siria, Libia și Africa. După revolta eșuată din vara lui 2023, când mercenarii au mărșăluit spre Moscova, Prigojin și principalii săi comandanți au murit într-un misterios accident aviatic.

