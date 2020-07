Ankara denunta ostilitatea Greciei fata de islam si Turcia. Grecii au tras clopotele in semn de doliu si au incendiat un steag turc, dupa transformarea bazilicii Sfanta Sofia in moschee

Turkish President Recep Tayyip Erdogan recites the holy Quran before the Friday prayer in the iconic Hagia Sophia Mosque, which has been opened for worship after 86 years. #AyasofyaCamii pic.twitter.com/NVMih9JMez - ANews (@anewscomtr) July 24, 2020

Grecia a criticat dur aceasta conversie a Sf. Sofia, un semn al relatiilor tensinate intre cele doua tari. In tara au fost trase clopotele in semn de doliu."Grecia si-a aratat inca o data ostilitatea fata de islam si Turcia", a reactionat sambata, intr-un comunicat, un purtator de cuvant al Ministerului turc de Externe.Ministerul turc condamna atat criticile Guvernului grec si membrilor Parlamentului, cat si incendierea unui steag turc in orasul grec Salonic.Mii de turci -inclusiv presedintele turc Recep Tayyip Erdogan - s-au adunat vineri la Moscheea Ayasofya - numele turc al fostei Bazilici Sfanta Sofia din Istanbul - la prima rugaciune de vinerea dupa ce seful statului turc i-a restabilit statutul de moschee, in urma cu doua saptamani.Inaugurata in 537 de catre imparatul bizantin Iustinian cel Mare, bazilica bizantina Hagia Sophia ("intelepciunea divina") a fost transformata in moschee de otomani in secolul al XV-lea, dupa care a fost transformata in muzeu de catre fondatorul republicii turce Mustafa Kemal Ataturk in 1934, prin decret.Consiliul de Stat turc a stabilit in urma cu doua saptamani ca acest decret guvernamental este ilegal, ceea ce i-a permis lui Recep Tayyip Erdogan sa dea un nou decret prezidential prin care a restabilit statul de moschee al edificiului.