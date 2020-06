Atentionare de calatorie emisa de MAE: Grecia - Exista riscul prelungirii timpilor de asteptare la frontiera cu Bulgaria

Ziare.

Potrivit MAE, cetatenii romani care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena sunt atentionati asupra riscului de crestere a timpilor de asteptare la trecerea frontierei cu Bulgaria (Kulata-Promachonas, Nymfea - Makaza, Svilengrad - Ormenio).Singura cale de acces rutier pentru cetatenii straini ( Germania Polonia , Croatia, Serbia, Bulgaria si Romania) catre destinatiile turistice din R. Elena o reprezinta tranzitul prin R. Bulgaria, iar reintroducerea de catre autoritatile elene de frontiera a masurii scanarii documentelor de calatorie creste considerabil timpul alocat controlului acestora.MAE reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena (+302106774035) si Consulatului General al Romaniei de la Salonic (+302310340088), apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefoanele de urgenta ale misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Elena ( +306978996222) si Consulatului General al Romaniei de la Salonic (+306946049076).MAE recomanda consultarea informatiilor publicate pe paginile de internet: http://atena.mae.ro, http://salonic.mae.ro, www.mae.ro, https://ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro, www.meteoalarm.eu, si aminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.