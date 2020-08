Autoritatile elene: Cele mai multe cazuri de COVID-19 descoperite la intrarea in Grecia sunt din Romania

Cele mai multe cazuri, descoperite pe aeroporturi

Prezentarea secretarului de stat a cuprins si date despre turistii infectati care au fost depistati la intrarea in tara. Astfel, dintr-un total de 508 cazuri, cele mai multe sunt din Romania - 88.Potrivit datelor Secretariatului General pentru Protectie Civila, in perioada 1 iulie - 9 august, la intrarea in Grecia au fost efectuate 266.116 de teste moleculare si au fost depistate 508 cazuri active de COVID-19, scrie c otidianul elen Ta Nea, citat de Digi24. Majoritatea cazurilor de infectie cu coronavirus provin din Romania (88), urmata de Serbia (80), Bulgaria (79), Albania (43) si Suedia (20).Potrivit sursei citate, din cele 508 de cazuri detectate la portile de intrare, 164 dintre ele raman active, 243 s-au intors in tarile lor, in timp ce 101 nu mai sunt active si au ramas in Grecia.Cele mai multe dintre cele 508 de cazuri au fost depistate pe aeroporturile din tara, unde au fost confirmate 278 de persoane Covid-19 pozitive. In porturi in aceasta perioada au fost depistate 12 cazuri si la frontiera terestra 218.Potrivit informatiilor prezentate de Secretariatul General pentru Protectie Civila, de la 1 august pana astazi in Grecia au fost 961 de cazuri noi confirmate, cu o cresterea record in ziua de duminica, ceea ce a dus la decizia de ieri a guvernului de a impune noi masuri de restrictie.Barurile si restaurantele din mai multe statiuni vor fi inchise pe timpul noptii de la ora 24 la ora 7 dimineata. Regula se aplica de maine pentru localurile din Santorini, Corfu, Rhodos, Creta si Mykonos si ramane valabila cel putin pana pe 23 august cand se va face o noua evaluare a situatiei.De la inceputul pandemiei in Grecia au fost identificate 5.623 de cazuri.