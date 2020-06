Biserica Greciei afirma ca yoga este ''incompatibila'' cu credinta ortodoxa

Ziare.

com

"Yoga este absolut incompatibila cu credinta noastra ortodoxa si nu are loc in viata crestinilor", a spus Sfantul Sinod, forul suprem al Bisericii Ortodoxe a Greciei, intr-un comunicat.Yoga "este un capitol fundamental al religiei hinduse (...), nu este un tip de exercitiu fizic", a adaugat sinodul.Sinodul asigura ca a decis sa intervina, dupa ce "mai multe mass-media" au recomandat yoga pentru "combaterea stresului" in timpul pandemiei de coronavirus.Pe perioada instituirii masurilor de izolare, care au fost ridicate treptat in tara incepand cu 4 mai, Biserica Greciei a fost criticata pentru ca a insistat asupra faptului ca noul coronavirus nu se raspandeste prin impartasanie.Grecia a fost mai putin afectata de pandemie in comparatie cu alte tari europene, cu mai putin de 180 de decese la o populatie de aproape 11 milioane de locuitori.