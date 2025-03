Ceasul ticaie pentru Grecia. Vor reusi elenii sa faca fata acestei saptamani de foc?

Grecia nu mai are resurse financiare pentru a trage de timp in jocul negocierilor cu creditorii internationali, asa ca rezultatul discutiilor programate pentru saptamana aceasta va fi definitoriu pentru soarta tarii in cadrul uniunii monetare europene.

Pe canalele oficiale, atat premierul grec Alexis Tsipras, cat si ministrii de finante din zona euro dau asigurari ca se cauta in continuare solutii pentru iesirea din impas, dar vocile analistilor economici adopta un ton mult mai sumbru.

Negocierile vor fi reluate inca de la inceputul saptamanii, dar cum guvernul de la Atena da semne ca a ajuns la fundul sacului, plata transei de 750 milioane de dolari catre FMI, prgramata pentru marti este pusa la indoiala.

"In cursul acestei saptamani se va atinge un punct critic in care plata datoriilor chiar nu va mai fi posibila", crede Ranko Berich, analist al Monex Europa.

