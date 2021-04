Ce trebuie sa stie turistii romani care vor sa mearga in Grecia: "liberalizarea" din 16 aprilie n-a existat. Pana cand sunt valabile restrictiile actuale

Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a anuntat in 12 aprilie 2021 ca Grecia isi deschide granitele pentru turistii romani din data de 16 aprilie, urmand ca pentru turistii romani sa fie cerut doar un document de calatorie, un test PCR negativ sau certificat de vaccinare.Administratorii grupului de Facebook dedicat calatoriilor in Grecia au incercat sa verifice informatiile furnizate de ministrul Claudiu Nasui, iar Ambasada Greciei in Romania a transmis doar un lick catre https://travel.gov.gr/#/, care nici nu confirma, dar nici nu infirma informatia.Sambata, 17 aprilie, administratorii grupului Forum Grecia au transmis ca masurile privind lockdown-ul din Grecia sunt mentinute pana in 26 aprilie, urmand ca dupa aceasta data sa fie anuntate noi masuri, fara ca asta sa insemne obligatoriu ridicarea restrictiilor.Asta inseamna ca turistii romani care vor sa mearga in Grecia vor fi supusi, cel putin pana pe 26 aprilie, controalelor sanitare stricte de la granita.