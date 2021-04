Grecia nu confirma relaxarea la granita pentru turistii romani incepand din 16 aprilie. Ce raspuns a dat ambasada statului elen

Potrivit declaratiei din 12 aprilie a lui Nasui, Grecia isi redeschide granitele pentru turism din 16 aprilie , iar romanii pot intra facil pe teritoriul statului elen prezentand un test PCR negativ sau certificatul de vaccinare.Ministrul a mai declarat ca informatiile au fost obtinute in urma discutiilor cu ambasadoarea Greciei in Romania.Administratorii grupului de Facebook Forum Grecia au incercat sa confirme declaratiile ministrului Nasui in conditiile in care noile conditii de calatorie ar urma sa intre in vigoare peste doar cateva zile."Am solicitat Ambasadei Greciei in Romania confirmarea informatiilor dlui. Claudiu Nasui, in legatura cu deschiderea granitelor Greciei, pentru turistii romani, incepand cu 16 aprilie, iar raspunsul Ambasadei a constat in link-ul catre https://travel.gov.gr/#/ . Asadar, diplomatic, nu confirma/ nu infirma. Asteptam sa se materializeze vorbele, in comunicari oficiale din partea Greciei", se arata intr-o postare din 13 aprilie pe pagina grupului de Facebook mentionat.Linkul-raspuns al Ambasadei Grecia se refera la conditii de calatorie valabile inca din 11 noiembrie 2020. Potrivit acestora, tara este in lockdown, iar turistii pot intra doar prezentand un test molecular pentru detectarea COVID efectuat cu cel mult 72 de ore inainte de ajungerea la granita.