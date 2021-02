Cum se intra in Grecia in 2021. Ministrul elen al Turismului a clarificat definitiv controversa "test COVID sau certificat de vaccinare"

Theoharis a spus in cadrul declaratiei facute marti, 16 februarie, ca doreste sa puna capat zvonurilor legate de faptul ca vaccinarea ar fi conditia obligatorie de intrare pe teritoriul Greciei pentru straini."Conditia obligatorie pentru ca cineva sa calatoreasca in tara noastra si sa ramana (n.r. - masura nu este valabila pentru strainii care tranziteaza tara) va consta in fie un test molecular negativ, fie un certificat de vaccinare. Practic, cine nu are certificat de vaccinare la intrarea in tara poate prezenta un test negativ PCR", a spus Harry Theoharis, pentru postul de radio grecesc Thema 104.6FM Ministrul Turismului a adaugat ca niciun hotel din Grecia nu poate refuza un turist care nu a fost vaccinat anti-COVID.La nivelul forurilor de conducere ale Uniunii Europene exista in dezbatere totusi un proiect care vizeaza libera circulatie pe teritoriul Europei pentru cetatenii care detin certificat de vaccinare. Pe de alta parte, cetatenii nevaccinati vor trebui sa prezinte in continuare un test PCR sau antigen negativ, urmand a intra sau nu in carantina dupa intrarea pe teritoriul unei alte tari, in functie de reglementarile locale.In acelasi timp, autoritatile din Grecia n-au stabilit o data exacta incepand cu care va fi acceptat certificatul de vaccinare la intrarea pe teritoriul tarii.Grecia a luat deja in discutie incheierea unui acord zonal, cu Israel, Cipru si Serbia, pentru a permite calatoria fara restrictii a cetatenilor acestor trei tari