"Decizie pentru adoptarea "pasaportului de vaccinare" in Uniunea Europeana: "Vizam un sistem care sa stocheze informatiile letric si digital"

Membrii Comisiei Europene au luat astfel in discutie un proiect al premierului grec Kyriakos Mitsotakis, depus de acesta alaturi de omologul din Spania Cele doua tari sunt de parere ca documentul ar usura enorm calatoriile in scop de recreere in interiorul Uniunii Europene si ar putea chiar salva industria turistica din Europa in 2021. Islanda a emis primele "pasapoarte de vaccinare" care ar trebui sa faciliteze calatoriile persoanelor vaccinate anti Covid, devenind prima tara care a facut acest lucru.Initial, liderii statelor membre UE au respins saptamana trecuta propunerea Greciei pentru un "pasaport de vaccinare", spunand ca a fost prematura in acel moment.Potrivit unei declaratii de joi, 28 ianuarie, a Comisiei Europene, statele membre ale UE si Comisia Europeana au adoptat un ghid privind cum va trebui sa arate documentul care sa ateste vaccinarea. Impunerea unui certificat sau pasaport de vaccinare anti-COVID-19 naste dezbateri aprinse pro si contra , in conditiile in care o buna parte dintre romani nu vor sa se vaccineze, iar pentru o alta parte vaccinul nu este indicat.Liniile directoare care vizeaza "un sistem care sa poata gazdui informatiile atat letric cat si digital, asigurand flexibilitate si compatibilitate cu solutiile nationale existente si o protectie riguroasa a datelor personale."Aceste orientari au ca scop sustinerea interoperabilitatii certificatelor de vaccinare - continutul certificatelor de vaccinare sa fie uniform si stabilesc un set minim de date continute in certificat. Liniile directoare vizeaza in principal vaccinarea COVID-19, dar ar putea fi utilizate, in viitor, ca baza pentru dovedirea statutului de vaccinare."Pasaportul de vaccinare" ar urma sa-i scuteasca pe posesori de obligativitatea detinerii unui test negativ COVID. Certificatul nu ar urma sa devina o preconditie a calatoriile peste hotare. Cine nu-l detine, ar putea, conform proiectului, sa traverseze granita daca prezinta un test COVID negativ.