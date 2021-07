Destinatiile de vacanta preferate de romani, serios afectate de tulpina Delta. Pe lista sunt Spania si Grecia

Situatia este ingrijoratoare in Grecia Spania , Portugalia, Cipru , dar si in alte state europene , unde numarul infectiilor cu varianta indiana a cornoavirusului se inmultesc de la o zi la alta.Conform datelor centralizate la zi de ourworldindata.org , in ultimele 7 zile, cele mai multe infectari la un milion de locuitori au fost inregistrate in Cipru, urmat de Marea Britanie Spania , Portugalia si Grecia . Si alte tari au intrat din nou pe o curba ascendenta a cazurilor de COVID, desi in unele dintre acestea numarul infectarilor raportat la populatie nu a ajuns inca la cote ingrijoratoare, cum sunt Franta sau Italia Cazurile noi inregistrate in ultimele 7 zile raportate la 1 milion de locuitori in principalele destinatii europene ale romanilor:Cipru - 844,27UK - 410,6Spania - 287,24Portugalia - 242,22Grecia - 134,81 Olanda - 134,48 Danemarca - 84,62Belgia - 81,25Franta - 44,74Italia - 14,93Spre comparatie, in Romania s-au inregistrat in ultimele 7 zile doar 2,21 cazuri noi de COVID la un milion de locuitori.